Алексей Колосов: Отец не сомневался, что фильм Марка Захарова станет событием

Музыкант, радиоведущий Алексей Колосов – о работе своего отца Сергея Колосова и Марка Захарова над телефильмами:

— Мне сейчас очень важно вспомнить, как относился к этому режиссеру мой отец Сергей Колосов. Он сам, будучи в 70-е годы признанным мастером кинорежиссуры, всегда восхищался блестящими театральными работами Марка Захарова, его изобретательностью, умением вкладывать глубоко современные подтексты в классические произведения. Мой папа в течение многих лет возглавлял на «Мосфильме» творческое объединение «Телефильм», всегда стремясь, чтобы в этом новом по тем временам жанре работали лучшие представители нашей режиссуры. У него в «Телефильме» снимали Эльдар Рязанов и Михаил Швейцер, Леонид Квинихидзе и Алла Сурикова, Александр Прошкин и другие замечательные мастера. Поэтому нет ничего удивительного, что для него стал важным и многообещающим приход Марка Захарова, мечтавшего экранизировать гениальную пьесу Евгения Шварца «Обыкновенное чудо».

По мере того, как шла работа над фильмом, папа кое-что рассказывал дома об этом, восхищаясь, то актерскими работами, то музыкой Геннадия Гладкова, то стилистикой, которую придумал для этой якобы сказки Марк Захаров. Когда фильм был завершен, папа нисколько не сомневался, что он станет большим событием нашего телевизионного кино и, что очень важно, режиссер Сергей Колосов отстаивал «Обыкновенное чудо» перед тогдашними чиновниками.

Марка Захарова больше нет с нами, но в памяти тех, кому довелось их увидеть, навсегда останутся его спектакли. К счастью, есть его фильмы. И все это как удивительный пример яркой и неожиданной формы, в которую облечены далеко не простые мысли и вовсе не однозначные вопросы. Ответы на них каждый сам находит для себя.