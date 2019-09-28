Елена Коренева: У Марка Захарова был гордый профиль

- Хочу выразить слова соболезнования и поддержки в этот тяжелый момент самым близким людям: Марка Анатольевича: дочери Саше Захаровой и его многолетнему закадычному другу Александру Анатольевичу Ширвиндту. Когда уходит такой большой режиссер и мастер, театральный режиссер, главный режиссер замечательного театра «Ленком» и знаменитых, любимых фильмов - это огромная потеря для нас всех, но в первую очередь это потеря друга и отца. Мои слова любви и сочувствия.

Для меня Марк Анатольевич родной человек. Мы сроднились после фильма «Тот самый Мюнхгаузен».

Может, это банально звучит, но Захаров был очень молодым. Это чувствовалось. Его театр - это был театр молодых по духу людей, хулиганистых. Марк Захаров - он и есть этот Мюнхгаузен, герой тот эпохи. Он есть герой – фантазер, о которых снимал фильмы. И когда уходит из жизни азартный, бодрый духом, с острым интеллектом человек, то возникает растерянность. Ушел не старик, ушел человек с глубокой мудростью, иронией, с юмором. А самоирония – это печаль.

Марк Захаров для меня очень много значил не потому, что он мой режиссер - я «прочитывала» вот этот какой-то особый характер, который мне очень импонировал. Навсегда запомнила, как он приглашал меня перейти в театр «Ленком» после съемок фильма «Тот самый Мюнгхаузен». Я это расценила не просто приглашение режиссера актрисе: он считал, что я немножко потерялась и меня нужно поддержать.

Марк Анатольевич продолжал отвечать на вызовы времени, а это очень непросто. Он имел уже славу, имел все регалии, в его театр были аншлаги, и то, что он при этом как режиссер брался за такой материал по пьесам Сорокина или по произведениям Венедикта Ерофеева - это определенная смелость, которая у него была. Кто-то про него сказал, что Захаров был «государственным человеком». Но ведь в наше время это очень непросто. Марку Захарову я все прощаю за те смелые, дерзкие шаги, которые он делал.

Марк Анатольевич был человеком очень не пафосным, несмотря на то, как он себя нес. Он иногда производил впечатление человека очень высокомерного, у него был такой гордый профиль. Но и в работе, и в жизни он был человеком очень деликатным, демократичным.