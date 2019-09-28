Марк Захаров умер после воспаления легких

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет в Институте трансплантологии и искусственных органов имени Академика Шумакова в Москве, сообщает «Московский комсомолец». Смерть была констатирована утром.

По словам директора театра Марка Варшавера, утром Марк Захаров поздоровался с медперсоналом и сообщил, что планирует немного поспать, но позже медики диагностировали его смерть.

В больницу режиссер попал с повторным воспалением легких. Впервые его госпитализировали 20 августа и выписали 9 сентября, уточняет НСН.

Народные артисты России, актеры «Ленкома» Виктор Раков и Сергей Степанченко отказались содержательно прокомментировать сообщения о смерти Марка Захарова, поскольку для них самих эта новость стала неожиданностью.