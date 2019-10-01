Дмитрий Быков: Марк Захаров и его театр надежды

Ленком был театром надежды. Он не был омрачен таганским скепсисом и таганской горечью – он был фейерверком, праздником. Его расцвет, похоже, кончился.

Он с самого прихода Захарова, с 1973 года, жил ожиданием перемен, которые начались не с перестройки, а с разрешенного и триумфального спектакля «Юнона и Авось», все стало необратимо 9 июля 1981 года, остальное уже было неминуемо – и закончилось примерно в 1993-м. После этого Ленком увядал, терял звезд, не видел триумфов. Со смертью Горина все было кончено, Захаров практически пропал из виду, фильмов не снимал, высказывался дежурно и без души – и не тем будет помянут.

В семидесятые и восьмидесятые существовали великие театральные коллективы: Ленком Захарова – Шейнциса – Горина, Таганка Любимова – Боровского с великим актерским ансамблем, каждый личность, но вместе – команда; БДТ Товстоногова – Кочергина с великими актерами, Meno Fortas Някрошюса с его женой и сыном – постоянными художниками всех его постановок. Потом все это либо закончилось, либо угасло (относительным исключением был Някрошюс). Театр – такое дело, коллективная утопия, и, чтобы удержать его от распада, чтобы выдающиеся личности могли творить вместе, нужна вера в ненапрасность общего дела. Когда этой веры нет, театр превращается либо в антрепризу, либо в коммунальную квартиру, раздираемую склоками. Когда нет этой веры, в бюджет Российской Федерации 2020 года закладывается 26 миллиардов на патриотическое воспитание и «формирование гражданской идентичности», – а в разгар застоя лучшие театры страны и ее литература триумфально шествуют по Европе и Штатам, и национальная гордость формируется сама собой, а гражданская идентичность у всех общая. Все верят, что абсурд преодолим и что может быть лучше. Есть и те, что не верят, и они, наверное, правы. Но они в меньшинстве.

Дмитрий Быков. Фото: Александр Шпаковский / "Собеседник"

Ужас же, дорогие друзья, в том, что формировать гражданскую идентичность все равно придется, и поднимать Россию из нынешнего состояния – тоже. И довольно скоро, судя по настроениям, да и по динамике митинговой активности. Но вот где взять силы и тем более откуда возьмутся надежды, которые необходимы для любых великих проектов, честно говоря, непонятно. Дракон увел-таки детей, как и заканчивался последний фильм Захарова. Дети имеют свойство вырастать, это правда. Но и Ланцелоты, как видим, имеют обыкновение умирать.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №37-2019 под заголовком «Театр надежды».