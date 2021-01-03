Онищенко опроверг наличие "золотых" вакцин для депутатов в поликлинике президента

С понедельника, 4 января, мэрия Москвы разрешила бесплатную вакцинацию от коронавируса сотрудникам органов власти. Оценить перспективы масштабной вакцинации депутатского корпуса Sobesednik.ru попросил депутата Госдумы, бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко.

– Много ли депутатов Думы уже привились?

– Думаю, что достаточно. Потому что это единственный орган, который на пленарных заседаниях практически не менял формат. По закону мы обязаны голосовать, только присутствуя в зале. Никаких удаленных, заочных форматов нет – и особенно в последние два месяца, после того, как шли конституционные законы, шел бюджет, Дума заседала в большем количестве, чем в более спокойные времена. Ясно, что в бюджете есть интересы каждого депутата, ну и конституционные законы – это не проходящие какие-то формальности. Поэтому депутаты прививались.

Я не скажу, что критическая масса уже привилась, но начали прививать с наибольшей группы риска людей – более возрастных.

Учитывая социальную активность депутатов, они сами находили, где привиться. Думаю, где-то около половины точно привились. А если учесть, что где-то 140-150 человек уже переболели, им уже прививаться не нужно, у них по всем канонам должен быть иммунитет. Так что иммунная прослойка в депутатской среде достаточно высокая.

– Трое депутатов уже умерли от коронавируса?

– Двое депутатов. Именно от короны – два.

– Депутаты прививаются из-под палки?

– Нет. Тут такой термин даже оскорбительно звучит. Кто-то очень интересуется – а чем лучше, если сделать прививку? Как говорится, прививаются осмысленно.

Многим я говорю: обязательно пойди, посоветуйся со своим лечащим врачом, который тебя знает, который за тобой наблюдает.

Во всяком случае, во время депутатства, они же многие приехали из регионов. Так что сказать, что кого-то там «загоняют» вакцинироваться, нельзя. Но люди, прежде чем принять решение, очень внимательно вникают.

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– Верят ли депутаты в эффективность «Спутника V»?

– Если бы они не верили, они бы не прививались. Те, с кем я беседовал, а я со многими общался, все говорят, что лучше сделать прививку. Я кому-то даю рекомендацию: лучше вот это тебе, учитывая твой статус, имея в виду здоровье, прежде всего.

– Сделали ли вы сами прививку?

– Я сделал. Не скажу, правда, какую, чтобы не делать рекламу.

– Давно вы сделали прививку?

– Вторую буду делать 6-7 января.

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– Где депутатам делают прививку – в обычной поликлинике, как всем, или в какой-нибудь «кремлевской», куда они прикреплены, или медсестра прямо в Думе?

– Кто где, я в обычной делал. Я всем рекомендую делать прививку там, где они наблюдаются – в поликлинике, поскольку они все приезжие. Все депутаты наблюдаются в поликлинике Управления делами президента. Но разницы я никакой не вижу. Золотыми иглами прививку депутатам не делают, это точно.