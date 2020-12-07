Доктор Мясников обругал Онищенко за идею сокращения новогодних каникул

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил отказаться от новогодних выходных.

Телеведущий и врач Александр Мясников жестко отреагировал на предложение депутата Госдумы Геннадия Онищенко резко сократить новогодние каникулы в России. В качестве аргументов бывший главный санитарный врач России выдвигал большое количество пациентов с алкогольным отравлением в первых числах января каждого года и пострадавших в бытовых драках, что Онищенко также считает следствием чрезмерного употребления спиртных напитков на Новый год.

Однако Александр Мясников в пух и прах разнес предложение Онищенко отказаться от длительных новогодних каникул.

– Как клиницист скажу, что на здоровье Россиян плохо влияет депрессия, изоляция, неуверенность в завтрашнем дне, – заявил врач в телеграм. – Сегодня у людей одно светлое пятно – грядущие всенародные новогодние праздники.

Мясников советует Онищенко поинтересоваться у того самого народа, который его выбрал, согласны ли люди с его мнением. «О чем надо думать, чтобы в сегодняшней ситуации вот так провоцировать людей на недовольство?» – возмущается Александр Мясников.

– Пассаж, что от длительных праздников страдает экономика, при нынешнем положении вещей звучит просто неумно. Он последний год где был?! – недоумевает доктор Мясников.

Ранее член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился в Минздрав с предложением резко ограничить продажу алкоголя 1 и 2 января, свою инициативу он объяснил необходимостью снизить нагрузку на врачей, которые помогают сейчас больным коронавирусом.