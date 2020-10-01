Доктор Мясников: Многие олигархи и телезвезды просятся испытать вакцину

Александр Мясников – о том, можно ли сейчас сделать прививку от ковида за деньги или по блату, и об олигархах, умоляющих его дать вакцину.

В недавнем интервью Sobesednik.ru доктор Александр Мясников выступил против введения карантина в России из-за наблюдающегося роста заболеваемости ковидом и заявил, что пресловутой второй волны не будет. Телеведущий объяснил, что коронавирус пришел к нам навсегда, но, как всякий вирус, через 2-3 года он ослабнет. В борьбе с ним, по мнению главврача ГКБ №71, поможет вакцинация – прежде всего людей из группы риска, пожилых и страдающих хроническими заболеваниями.

Сам Мясников уже стал добровольцем.

– Чувствую себя прекрасно, – признался Sobesednik.ru врач. – Я как раз в среду сделал вторую прививку, первую сделал три недели назад. Не почувствовал ничего ни тогда, ни сейчас. Есть большой шанс, что это плацебо, шанс один к трем. Я сам еще несколько месяцев не буду знать, за мной будут наблюдать, чтобы соблюсти чистоту эксперимента.

– Самые впечатлительные, подверженные панике и страхам россияне, которые хотят привиться отечественной вакциной, но по тем или иным причинам не попали в число добровольцев, сейчас задаются вопросом, можно ли купить одну из двух зарегистрированных отечественных вакцин.

– Пока вакцина возможна только в рамках клинических испытаний. По блату прививку вы не сделаете.

Среди моих коллег в больнице почти все вступают в добровольцы, на ранних этапах ковида каждый 10-й умерший был врач. Нам на какие-то побочные эффекты вроде чесания под правой пяткой или усталости наплевать. Нам нужна защита, пусть и не стопроцентная. На телевидении также многие хотели вакцинироваться.

– Даже, как мы знаем, Владимир Соловьев...

– Да, конечно. Он активен был в этом вопросе, узнал, как стать добровольцем, и сделал прививку. Я вам больше скажу, у меня многие известные олигархи просятся в добровольцы...