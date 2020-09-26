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Всё для победы: испытателей вакцины от коронавируса на 9 месяцев ограничили в сексе

Общество
11:12, 26 сентября 2020

Всё для победы: испытателей вакцины от коронавируса на 9 месяцев ограничили в сексе
Фото в статье: автора
Фото в статье: автора

Корреспондент Sobesednik.ru стал участником исследования первой российской вакцины, удивился рискам, но все-таки решил дать бой ковиду.

Полгода ходи к врачу, как на работу

Вакцина под названием Гам-КОВИД-Вак — результат совместной работы ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России и ФГБУ «48-й ЦНИИ» Минобороны России.

Несмотря на то, что российские власти отчитались о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, ее исследования ещё продолжаются и закончатся не раньше марта следующего года. По крайней мере всех участников массового этапа исследования (порядка 40 000 человек) предупреждают, что они будут наблюдаться у врача на протяжении 180 суток (полгода). Этот этап — финальный. Стартовал он только в начале сентября.

«Информационный листок участника исследования», который необходимо подписать каждому добровольцу, – это на самом деле папка из 16 листов формата А4.

В документе говорится о том, что участие в исследованиях должно быть добровольным, неоплачиваемым и обдуманным. При этом на любом этапе участник может отказаться и сойти с дистанции.

Возможны озноб, слабость и боль в мышцах

Из часто встречающихся нежелательных явлений в «Листке» отмечены кратковременное повышение температуры, озноб, слабость, головная боль, боль в мышцах и суставах, снижение аппетита и др., а также боль и дискомфорт в месте введения препарата.

До участия будут допущены не все. В первый день кандидата ждет осмотр у врача и сдача анализов:

(вот что будут проверять)

Заниматься сексом можно, только осторожно

Большое внимание уделяется ограничениям для женщин. В документе прямым текстом сообщается: «Нам не известно, может ли исследуемая вакцина причинить вред ребенку, развивающемуся внутриутробно или находящемуся на грудном вскармливании». Добровольцы обоего пола обязаны использовать адекватные методы предупреждения беременности на протяжении всего исследования и в течение 3 месяцев после вакцинации.

Перед самой вакцинацией женщинам нужно будет дважды сдать тест на беременность.

Есть пометка, что контрацептивы использовать не обязательно, «если вы полностью избегаете гетеросексуальных половых контактов».

Секс-ограничения для мужчин касаются процедуры зачатия или сдачи спермы для искусственного оплодотворения: «Влияние Гам-КОВИД-Вак на сперму пока не изучено».

Сам коронавирус прививать не будут

В «Информационном листке» говорится о том, что вакцина Гам-КОВИД-Вак получена биотехнологическим путем. При вакцинации не используется ни «живой», ни инактивированный («убитый») коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19.

Основой являются «рекомбинантные векторы» (созданные в лаборатории специальные структуры, которые помогают доставить в организм действующее вещество препарата).

При инъекции вещество проникает в клетки организма, в ответ на это происходит выработка белка, на который реагирует иммунная система.

Что будет, если доброволец умрет?

На каждого из добровольцев оформляется страховка. В случае смерти застрахованного лица его близкие имеют право на выплату в 2 миллиона рублей. При ухудшении здоровья, не повлекшем за собой инвалидность, — до 300 тысяч. При инвалидности – от 1,5 миллиона до 500 тысяч рублей, в зависимости от степени ухудшения здоровья.

Сирийские хомячки вакцину уже испытали

Изучения проводились на мышах, кроликах, морских свинках, обезьянах и даже сирийских хомячках. Никто из них не пострадал — препарат не показал отрицательного воздействия на животных. Причем даже в случаях, когда дозы для клинического использования были многократно превышены. Отмечается, что у хомячков и обезьян даже сформировалась защита от заболевания COVID-19.

тот самый сирийский хомячок

Каждому четвертому под видом вакцины вколют плацебо

Есть в исследовании и элемент интриги. По его ходу формируются две группы добровольцев. Одни попадут в группу получивших вакцину, другие – в группу получивших «препарат-пустышку». Вероятность получить вакцину — три к одному. (10 000 человек из 40 000 будет введено плацебо).

При этом ни доброволец, ни его врач не будут знать, какой из препаратов вводится. Это можно будет выяснить только при обнаружении проблем со здоровьем.

Полностью документ можно прочитать здесь.

Иван Козлов.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Вакцина от коронавируса

Рубрика: Общество

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