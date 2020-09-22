"Бесстыжие, жадные люди": Онищенко раскритиковал новое лекарство от коронавируса

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал лекарство от коронавируса.

– Арепливир продается в аптеках свободно, без рецепта по цене 12-13 тысяч рублей за 40 таблеток. Чем обусловлена такая высокая цена лекарства от ковида?

– Жадность. Производитель объясняет, что они вложились, что там наука какая-то большая. Ничего пока этого нет, – заявил Sobesednik.ru Геннадий Онищенко. – Собственно, даже еще и врачебное сообщество пока его не признало. Одно дело я его хвалю как производитель, а другое дело – как жизнь покажет. А уже цену заломили...

Учитывая, что самая большая группа риска у нас – старшее поколение, которое получает пенсию «аж 12 тысяч», вот как раз ему это вовремя будет.

Бесстыжие люди! – негодует Онищенко. – Еще, как говорится, не успели вылупиться, а уже цену заломили. Все хорошо, здорово, прекрасно!

– Российский Арепливир – это же дженерик японского противотуберкулезного препарата Фавипиравир?

– Это не важно. Понятно, что они (производители Арепливира. – Прим. Sobesednik.ru) никакой новой молекулы не сделали, никакой науки там особой нет. Это реплика скорее всего. Дай бог, чтобы это была хорошая реплика. Поэтому это, конечно, безобразие! Можно было бы и поскромнее себя вести!