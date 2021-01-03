Собянин разрешил прививать банковских служащих, финансистов и бюджетников

Мэр Москвы Сергей Собянин расширил перечень людей, которые могут претендовать на вакцинацию в столице. В их число вошли сотрудники финансовой и банковской сфер, а также госслужащие всех уровней власти.

«Чтобы расширить доступ москвичей к прививке от [коронавируса], с 4 января открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового секторов, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней», — написал Собянин в своем Twitter.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что по стране уже вакцинировано порядка 800 тысяч человек, а ещё 1,5 миллиона доз вакцин уже направлены в регионы. Кроме того, он рассказал, что все привившиеся уже могут получить на сайте соответствующие «прививочные сертификаты».