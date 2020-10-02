"Мало не покажется": эксперты об опасностях российского "лекарства от коронавируса"

В условиях пандемии COVID-19 отечественная фармакология показала свою способность работать если не на опережение, то хотя бы с максимально оперативной реакцией на актуальные угрозы. Так, уже 10 августа 2020 года Россия стала первой в мире страной, которая зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V». Этот препарат вызвал неоднозначную реакцию в экспертном сообществе, что, впрочем, не помешало огромному числу стран мира заинтересоваться им. К примеру, недавно стало известно о том, что Россия получила запрос в общей сложности на миллиард доз вакцины.

Впрочем, когда такой ажиотаж и интерес вызывает первая в мире разработка, обещающая планете потенциальную возможность взять опасный вирус под контроль, никто не удивляется. Куда менее логично выглядит тот ажиотаж, который россияне в сентябре взвинтили вокруг первого в стране «лекарства от коронавируса» под названием «Арепливир», созданное, по большому счету, на основе японского препарата «Фавипиравира» с одноименным действующим веществом.

Эксперты неоднократно отмечали, что препарат, который многие сразу же назвали лекарством от COVID-19, не прошел полноценных клинических исследований и имеет массу противопоказаний, о которых крайне важно знать, каждому, кто рассчитывает использовать его в случае заражения. Но эта информация, равно как и заоблачный ценник в 12 000 рублей и более за упаковку, не помешал россиянам в буквальном смысле смести первую партию препарата с полок аптек. И это положение вещей не на шутку тревожит многих специалистов и журналистов.

Так, известный российский журналист Алексей Пивоваров даже решил провести полноценное расследование в лучших традициях жанра и снял весьма занимательный фильм, в рамках которого представил мнение признанных экспертов в области медицины и фармакологии, пытаясь выяснить, какие подводные камни, риски и прочие особенности могут нести в себе два вышеупомянутых препарата. Причем большинство опрошенных автором фильма экспертов неоднократно подчеркнули, что столь серьезный ажиотаж вокруг «Арепливира» грозит серьезными последствиями, поскольку назвать препарат безопасным точно нельзя.

Так, доктор медицинских наук, профессор Высшей школы экономики Василий Власов назвал происходящее «преступлением» перед населением.

«Я считаю, что это огромное преступление перед народом. Препарат, кстати, разработан не японцами, препарат разработан американцами. В США его даже не решились выводить на рынок, потому что у него слишком серьезные побочные эффекты. Японцы также не выводили его на рынок, его зарегистрировали для лечения эпидемически опасного гриппа, который может быть когда-нибудь возникнет. Иными словами, препарат в обращении не находился и им никого не лечили. Опасность этого препарата заключается в том, что он вызывает уродство у плода, который растет у принимающих таблетку беременных женщин. К слову, многие женщины неделями, а иногда даже месяцами не подозревают о своей беременности», – подчеркнул ученый.

Поддерживает эту позицию и практикующий врач, сотрудник Университета им. Сеченова Антон Родионов, который, как оказалось, уже имеет опыт обращения с указанным препаратом.

«В составе группы врачей я успел съездить в Тулу, мы занимались лечением пациентов. Вот там препарат "Фавипиравир" уже был, мы его назначали и можем рассуждать на примере некоторых результатов. Надо сказать одно: что точно у него есть, так это риск развития тяжелого поражения печени», – заявил врач.

Кроме того, Родионов отдельно предостерег от свободного обращения и самостоятельного использования препарата.

«Если пациенты начнут покупать этот препарат самостоятельно, то мало не покажется. Недаром первая версия этого препарата поставлялась только в больницы со строгим предостережением использовать только под наблюдением врача и по его назначению», – подытожил он.

Кроме того, журналист даже напомнил, что в Японии препарат не рекомендован для лечения коронавируса из-за тяжелых побочных эффектов, в частности, высокого риска для плода при беременности и возможных тяжелых последствий для печени. Он попросил прокомментировать эти данные владельца и основателя компании «Р-Фарм», которая специализируется на высокотехнологичных лекарственных препаратах и передовых разработках в фармакологии Алексея Репика. В ответ на это эксперт отметил, что в некоторых странах препарат сегодня действительно применяется во врачебной практике при лечении гриппа и даже доказывает свою эффективность в борьбе с COVID-19.

«Да, все верно. Но все же препарат применяется в некоторых странах для лечения гриппа. Также буквально 21 сентября японцы завершили процесс своего исследования, которые также показали, что препарат эффективен против коронавирусной инфекции. Если посмотреть на вкладыш, то там написано, что девушкам необходимо перед применением сделать тест на беременность», – отметил Алексей Репик.