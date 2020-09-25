Регионы начали заключать миллионные контракты на закупку фавипиравира от COVID-19

Местные власти в регионах оформляют контракты на закупку препарата фавипиравир, который планируют применять для лечения коронавирусной инфекции по рекомендации Минздрава. При этом в местных аптеках на него особого спроса нет, пишут корреспонденты «Новой газеты».

Так, в ХМАО уже реализуется один госконтракт на 7 584 500 рублей для покупки фавипиравира производства фармкомпании «Р-Фарм», а также объявлен второй тендер на 8 285 200 рублей на закупку препарата с недоказанной эффективностью при борьбе с коронавирусом. Этот регион наиболее активно проявляет себя в закупках по препарату.

В Челябинской области на эти же цели потрачено 20 миллионов рублей, в Свердловской области — более 15,5 миллионов, в ЯНАО — более 9 миллионов. Всего на Урале на фавипиравир выделено почти 76 миллионов рублей.

Также планируется закупить 11 курсов фавипиравира в Мурманскую областную больницу. В Петербурге для лечения ковидных пациентов уже в течение последнего месяца используют препараты на основе фавипиравира.

Бывший главврач больницы имени Боткина в Петербурге Алексей Яковлев отметил, что начинать лечение противовирусным средством следует как можно раньше, а в сочетании с жаропонижающими лекарствами, достигается эффект, препятствующий тромбообразованию.

«Я говорю, опираясь на собственный опыт: я пролечил более 40 пациентов с ковидом, используя коронавир (одно из торговых названий фавипиравира, — прим. Sobesednik.ru). Эффекта от него явно больше, чем вреда, по моим наблюдениям. Против вирусов гриппа "А" и "В" и некоторых видов ОРВИ коронавир точно работает», — заявил Яковлев.

Анестезиолог-реаниматолог Сергей Саяпин же наоборот напоминает, что в Японии в середине лета была доказана бесполезность применения фавпиравира против ковида. «Доказанным эффектом на SARS-CОVID-2 он не обладает, а побочные эффекты имеет. С ними можно было бы смириться, если бы препарат работал, но он не работает», — поясняет врач.

В аптеках фавипиравира пока нет, но провизоры, опрошенные корреспондентами «Новой газеты», утверждают, что вскоре оп поступит в продажу. Однако отпускать его будут только при наличии рецепта, предзаказ недоступен, а ожидаемая цена находится в диапазоне 12-14 тысяч рублей за упаковку из 40 таблеток.