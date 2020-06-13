Голикова сообщила, что вакцину от коронавируса в РФ начнут выпускать в сентябре

Вакцины от COVID-19 разработки Института Гамалеи и центра «Вектор» планируется зарегистрировать в августе-сентябре.

Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга в правительстве, передает ТАСС.

По ее словам, у сотрудничающего с 48-м институтом Министерства обороны Института Гамалеи период проведения клинических исследований намечен на июнь-август 2020 года. «И предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации – август. Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, – это сентябрь», – пояснила вице-премьер.

Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора обозначил те же сроки, однако клинические исследования продолжатся еще и в сентябре 2020 года, отметила Голикова. Она уточнила, что в «Векторе» рассчитывают получить регистрационное досье и государственную регистрацию также в сентябре, затем вакцина поступит в промышленное производство.

«И еще одно учреждение я упомяну, которое попадает на 2020 год по своим планам, – это Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин, сывороток Федерального медико-биологического агентства», – добавила вице-премьер. Она рассказала, что в этом НИИ вакцина будет разрабатываться чуть дольше. Клинические испытания намечены на период с сентября по декабрь, в октябре-декабре вакцину планируется зарегистрировать, промышленное производство начнется, предположительно, в самом конце 2020 года.