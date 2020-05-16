В НИЦ имени Гамалеи заявили, что вакцину от COVID-19 выпустят к концу лета

Вакцина от новой коронавирусной инфекции должна появиться в России к концу августа, сейчас готовятся ее испытания.

Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Я думаю, к концу лета. Я хотел бы думать», – сказал он в эфире программы «Опасный вирус – 5» на телеканале «Россия-1». Таким образом Гинцбург ответил на вопрос о сроках начала производства вакцины.

По его словам, в настоящий момент готовятся доклинические испытания, производство препарата планируется начать в августе.

В апреле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в список перспективных девять российских разработок вакцины от COVID-19.