29 июня станут доступны первые данные о безопасности российских вакцин от COVID-19

Клинические испытания трех препаратов для вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции начнутся в России научным центром «Вектор» уже в конце июня текущего года. Об этом гендиректор центра Ринат Максютов сообщил в интервью ТАСС.

29 июня уже будут доступны данные о том, насколько безопасны вакцины в применении на животных. После это Минздрав примет решение о старте клинических исследований на пациентах.

Всего на животных было испробовано 25 препаратов, из которых отобрали три наиболее эффективных.

Ранее сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи испробовали векторную вакцину от COVID-19 на себе.