Разработчики российской вакцины от ковида испробовали препарат на себе

Директор центра академии РАН Александр Гинцбург сообщил об успешном проведении опыта по использованию векторной вакцины от COVID-19, пишет «Интерфакс». Ее на себе испробовали сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

По словам Гинцбурга, вакцина позволила выработать иммунитет от коронавируса, не дав негативных эффектов. Какое именно число сотрудников испробовало вакцину на себе, не уточняется.

Поясняется, что иммунологический препарат создан на основе ДНК аденовируса, в который встроен ген нового коронавируса. Первый используется в качестве «контейнера», чтобы доставить ген новой инфекции в клетки и познакомить их с потенциальной угрозой.