Вторую волну COVID-19 предложили ждать к Новому году

Академик РАН и глава исполкома Союза педиатров Лейла Намазова-Баранова высказала предположение, что вторую волну коронавирусной эпидемии россиянам стоит ждать ближе к концу года, передает «Интерфакс».

Вместе с этим медик посоветовала заняться вакцинопрофилактикой иных заболеваний, которые могут ухудшить течение коронавирусной инфекции: сезонный грипп, гемофильная и пневмококковая инфекции типа В, ветрянка, коклюш и менингококк.

По словам Лейлы Намазовой-Барановой, сейчас сложно оценить, насколько оправданным стало решение мэра Сергея Собянина отменить пропускной режим и снять ряд ограничений для свободного передвижения по городу. Как это отразится на динамике эпидемии, покажет время.

Ранее сообщалось, что производством вакцины от коронавируса в случае успешных клинических испытаний займется фармзавод в Зеленограде.