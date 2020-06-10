Массовым производством вакцины от коронавируса займется завод в Зеленограде

Завод Alium в Зеленограде в случае успешно проведенных клинических испытаний российской вакцины от коронавируса займется ее массовым производством, пишут «Новости GMP».

Отмечается, что первый этап клинических испытаний может начаться уже в этом месяце, а массовое производство возможно начать к осени 2020 года. Речь идет о разработке НИЦЭМ имени Гамалеи. Этот препарат уже испробовали на себе часть разработчиков и рассказали об успешных результатах. Также положительный результат показали и исследования на обезьянах и хомяках.

Напомним, ранее Минздрав зарегистрировал два препарата от COVID-19: Артлегиа при цитокиновом шторме и противовирусный препарат Авифавир.