Число жертв "уханьского" коронавируса в КНР за сутки выросло на 38 человек

С декабря прошлого года в Китае зафиксировали 7 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым коронавирусом.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на госкомитет КНР по делам здравоохранения, только за минувшие сутки в стране зарегистрированы 1731 новый подтвержденный случай заболевания так называемым «уханьским» коронавирусом, а также 38 летальных исходов.

При этом общее число смертей от нового вида пневмонии к настоящему моменту достигло уже 170 человек.

Напомним, что в среду, 29 января, сообщалось о том, что «уханьский» коронавирус по числу заболевших обогнал атипичную пневмонию, эпидемия которой началась в Китае в 2002-2003 годах.

В России в связи с этим был создан оперативный штаб по предупреждению завоза в Россию новой коронавирусной инфекции, с членами которого беседу провел лично Владимир Путин.