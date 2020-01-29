Путин потребовал доложить ему о ситуации с "уханьским" коронавирусом в РФ

Президент России провел совещание по развитию ситуации с эпидемией нового вида пневмонии в Китае.

Как передает «Интерфакс», 29 января Владимир Путин встретился с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, вошедшими в оперативный штаб по предупреждению завоза в Россию новой коронавирусной инфекции.

По словам Путина, основной задачей российских властей в ситуации с новой пневмонией является максимальное сокращение человеческих потерь.

«Мы хорошо знаем, что практически во всех странах мира, в том числе и в нашей стране, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было», — заявил он.

Президент добавил, что важна также подготовка правительства, Минздрава и Роспотребнадзора к возможной угрозе, чтобы та не стала «неожиданностью» для граждан.

Кроме того, Путин потребовал от присутствующих на встрече оперативно докладывать ему о том, как складывается ситуация с противодействием новому коронавирусу в России.

Напомним, что в настоящее время «уханьский» коронавирус по числу заболевших жителей Китая уже обогнал распространявшуюся там в 2002–2003 годах атипичную пневмонию.