Как в Шереметьеве встречают рейсы из охваченного коронавирусом Китая

Вторая половина дня — напряжённое время в Шереметьево: за один час сразу три рейса из Китая.

Первым на российской земле прилетающих из Шанхая, Пекина и Гуанчжоу встречает сотрудник Росздравнадзора с тепловизором, который замеряет температуру человека на расстоянии. По словам с работника ведомства, аппарат «бьёт» на расстояние до 500 метров.

Это третий этап проверки после сканирования пассажиров в самолёте и на таможенном контроле. Тех, у кого будет обнаружено превышение температуры, должны госпитализировать с подозрением на коронавирус — прямо из зала терминала и без лишних разговоров.

Правда, как рассказал сотрудник в красной форме, прибор имеет небольшой люфт: у таксиста, который замерил температуру ради интереса, он показал 35,5 °С.