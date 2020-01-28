Рост спроса на полеты из Китая в Москву объяснили возвращением россиян в РФ

По данным сервиса Aviasales, спрос на поездки из Китая в Москву увеличились за последнее время втрое. При этом поток россиян, желающих посетить Китай, уменьшился почти вдвое, пишет «Интерфакс».

PR-директор сервиса Янис Дзенис считает, что на рейсах из Китая возвращаются россияне, которые решили экстренно покинуть страну из-за эпидемии коронавируса. Большая часть билетов из Китая в Москву зарегистрирована в городах Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Сиань и Чэнду.

По данным на утро 28 января от нового типа коронавируса в Китае скончалось уже 106 человек. Подтверждено 4 515 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что для лечения от нового коронавируса в Китае начали применять препарат, который используют для терапии и постконтактной профилактики ВИЧ. Ранее он доказал свою эффективность в борьбе с другими типами коронавирусов.