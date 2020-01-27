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Для лечения нового коронавируса в Китае начали применять лекарство от ВИЧ

Здоровье и дом - Здоровье
18:03, 27 января 2020

В Китае для лечения нового коронавируса nCoV-2019 начали использовать комбинацию из препаратов лопинавир и ритонавир, применяемых для лечения ВИЧ-инфекции и постконтактной терапии заболевания. Вместе с ними больным назначают вдыхать одну дозу альфа-интерферона дважды в день. Об этом сообщает Reuters.

Эта комбинация препаратов ранее использовалась для лечения других типов коронавируса, обнаруженных в 2003 и 2012 годах. О том, что это лечение может быть эффективно при терапии коронавирусов, говорит опубликованное на днях исследование в медицинском журнале The Lancet, пишет «СПИД.центр».

Сейчас проводится исследование эффективности лопинавира и ритонавира для лечения нового китайского вируса, вызывающего пневмонию.

Ранее сообщалось, что первые вакцины от nCoV-2019 в России планируют испытать в июне 2020 года. Их разработкой занимаются на базе государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Теги: #Китай #"Уханьский" коронавирус #ВИЧ / СПИД

Рубрика: Здоровье

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