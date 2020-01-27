Первые вакцины от "уханьского" коронавируса испытают в июне 2020 года

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» заявил о разработке двух вакцин от нового коронавируса.

Как передает «Интерфакс», об этом рассказал директор ГНЦ Ринат Максютин в ходе своего визита в медицинские институты СО РАН.

«Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования», — пояснил он.

Кроме того, в «Векторе», по словам Максютина, уже создано два диагностических набора для нового коронавируса, которые были направлены в ряд регионов РФ.

По состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом в Китае достигло 2794 человек. Количество жертв болезни при этом за последние сутки увеличилось на 24 человека — до 80 погибших.

Накануне, 26 января, издание South China Morning Post сообщило, что перед изоляцией Уханя город успели покинуть около 5 млн жителей.