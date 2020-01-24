Можно ли заразиться коронавирусом через посылки из Китая?

Мало кто из россиян бывает в Китае и может подцепить новый опасный короновирус, но дешевые вещи, например в китайском интернет-магазине AliExpress или других, заказывают многие.

Есть ли здесь опасность, мы спросили у Александра Лукашева, директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского Университета:

— Заразиться таким образом короновирусом невозможно, — заверил Александр. — Короновирусы достаточно нестабильны в окружающей среде. Ими можно заразиться контактным путем через поручень метро, когда один человек потер в носу или чихнул в ладонь, потом взялся за поручень, а другой человек тоже взялся за поручень и тоже потом залез пальцами себе в нос или в рот. А заразиться через посылки с AliExpress, даже если это бывшие в употреблении носовые платки, невозможно.

Эпидемия вируса шагает по планете. Заболевшие появляются в разных странах. Как не заразиться контактным путем? Эксперт говорит, что достаточно соблюдать основные правила профилактики, которые распространяются на любые вирусные инфекции:

мыть руки или обрабатывать их специальными дезинфицирующими веществами;

не трогать слизистые носа, рта, глаз грязными руками;

избегать скоплений людей и как можно меньше бывать в общественных местах.

— Советы как при любом гриппе, — объясняет Лукашев.

Почему опасный короновирус появился именно в Поднебесной? Профессор говорит, что здесь три причины: это экзотические пищевые привычки китайцев, которые употребляют в пищу самых разных животных, высокая плотность населения в Китае и, как ни странно, высокий уровень развития медицины — в стране с низким уровнем медицины и гигиены это событие могло дольше остаться незамеченным.

Что же касается того, что источником передачи вируса могут быть суп из летучих мышей:

— Действительно, летучие мыши являются резервуаром вирусов, но суп кипятится, подвергается температурной обработке. Больший риск заражения возникает при разделке мяса и приготовлении супа, — говорит Лукашев.