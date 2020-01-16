Ученые не смогли доказать, что давление после 85 надо "сбивать"

Исследование помогло определить новые цели в лечении гипертонии у людей старше 80 лет.

Выводы были сделаны на основе наблюдений за группой из 1 167 человек. Была собрана и проанализирована информация о людях, которые сталкивались с инсультами, инфарктами, изменениями в функционале почек, когнитивными нарушениями, снижением качества жизни, а также данные о прижизненном здоровье уже умерших людей.

27% участников наблюдений имели в прошлом болезни сердца, у большинства было три или более хронических болезней. Средний возраст пациентов составил 84 года, а приблизительно у 3% он превышал 90 лет.

Среднее систолическое давление у испытуемых составляло 142 мм рт ст. Исследователи произвольно разделили их на три равные группы, и в первой люди получали помощь для того, чтобы снизить это давление ниже 140. При этом исследователи пытались понять, способен ли этот более агрессивный контроль давления пойти на пользу здоровью человека.

Выяснилось, что в группе тех, кто смог сбить давление до 120 мм рт. ст. или ниже, уменьшается риск болезней сердца и умеренных когнитивных нарушений, однако наблюдалось увеличение количества не самых тяжелых, но всё равно значительных изменений в работе почек и связанных с этим госпитализаций. Впрочем, большинство подобных пациентов впоследствии восстанавливались.

Результаты получились смешанными: с одной стороны, вроде бы полезно сбивать верхнее давление до 120 и ниже после 85 лет, с другой стороны, это может привести к развитию болезней почек. В каждом конкретном случае решение лучше принимать индивидуально, считают специалисты.