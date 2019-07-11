Незамеченный инфаркт оборачивается смертью от остановки сердца

Большинство случаев смерти от острой сердечной недостаточности связаны с предшествующими «тихими инфарктами».

Острая сердечная недостаточность — такой диагноз чаще всего ставится в свидетельстве о смерти после внезапной остановки сердца. Статистика показывает, что это причина смерти номер один у людей, которые умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. И вот теперь ученые выяснили, что более 42% умерших от острой сердечной недостаточности ранее имели так называемые «тихие инфаркты».

«Тихими» называют инфаркты, которые произошли без ведома самого пациента, то есть не проявляя себя какими-либо характерными симптомами. При этом они оставляют характерные рубцы на сердце, а сама жертва «тихого инфаркта» не получает необходимого лечения. Аутопсия нескольких тысяч человек, которые умерли от острой сердечной недостаточности, показала, что более чем у 42% из них имелись признаки ранее прошедших тихих инфарктов.

Напомним, что инфаркты и острая сердечная недостаточность значительно отличаются между собой. Инфаркт возникает в случае нарушения кровоснабжения сердца в случае блокады артерии, когда начинает отмирать мышечная ткань. Внезапная остановка сердца, вызванная острой сердечной недостаточностью, характеризуется нарушением электрической активности главной мышцы нашего тела, после чего следует потеря дыхания и сознания.