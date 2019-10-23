Лекарства от гипертонии могут оказаться эффективнее при приеме перед сном

Таблетки от повышенного давления могут оказаться эффективнее при приеме перед сном, а не по утрам.

Исследователи установили, что пациентам с гипертонией нужно принимать таблетки перед сном, а не сразу после пробуждения, как довольно часто советуют врачи. Медики почему-то считают, что если интенсивно снижать давление по утрам, то это предотвращает серьёзные сердечно-сосудистые осложнения. Впрочем, научных доказательств этому не существует.

Зато хорошо известно, что показатели давления во время ночного сна очень наглядно свидетельствуют о рисках человека столкнуться с какими-либо сердечно-сосудистыми заболеваниями и патологиями. Именно поэтому приём таблеток от гипертонии перед сном оказывается таким эффективным. Это подтвердили наблюдения с участием более 190 00 пациентов, принимавших данные таблетки утром и вечером.

Выяснилось, что приём лекарств от давления перед сном снижал количество инфарктов на 44%, по сравнению с теми пациентами, кто пил таблетки утром. Вероятность инсульта в первой группе уменьшилась на 50%, а риск смерти от любых болезней сердца — на целых 66%.