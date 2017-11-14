Болезни сердца: как выявить и как излечиться

Болезни сердца ежегодно уносят более 17 млн жизней. Как постараться не пополнить это число, узнал Sobesednik.ru.

Высокое кровяное давление, избыточный уровень холестерина и глюкозы в крови, а также курение, злоупотребление алкоголем, лишний вес – все это увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов.

Причины

1. Сердечно-сосудистые заболевания включают в себя различные болезни сердца и сосудов (артерий и вен).

Одна из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний – атеросклероз, который может привести к развитию ишемической болезни сердца. Атеросклероз возникает в результате повышенного уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (плохого холестерина).

Недостаточный контроль над уровнем холестерина приводит к повышению риска повторных сердечно-сосудистых осложнений, таких как инфаркт и ишемический инсульт.

2. Среди факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний следует упомянуть ожирение, диабет, гиподинамию, а также вредные привычки (чрезмерное употребление алкоголя, курение, несбалансированное питание).

3. Все большую актуальность приобретает такой фактор риска, как неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП). При ней клетки печени не успевают переработать большое количество жира, поступающего с пищей, что способствует развитию гиперхолестеринемии и атеросклероза. Доказано, что неалкогольная жировая болезнь печени увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний более чем в 4 раза. Причем у женщин этот показатель почти в два раза выше, чем у мужчин.

Лечение

Часто врачи сталкиваются с серьезной проблемой – низкой приверженностью пациентов лечению. Речь идет о несоблюдении пациентами рекомендаций, пропусках в приеме назначенных препаратов, а иногда и о самовольной отмене или корректировке лечения.

Умеренная физическая активность, полноценный сон, сбалансированное питание, регулярные профилактические осмотры у врача могут значительно снизить риск развития ССЗ.

Важно!

Для раннего выявления заболеваний раз в год необходимо проходить осмотр у кардиолога, а раз в три года – диспансеризацию.

Светлана Балашова, специалист в области медицинского страхования:

– Проблемы окружают нас на каждом шагу: сложности в учебе и на работе, кредиты, семейные ссоры. Оградить себя от переживаний удается не многим. В современном мире в условиях ухудшения экологии, психологической перегрузки и недостаточной физической нагрузки риск сердечно-сосудистых заболеваний только повышается. Для их раннего выявления и профилактики раз в год необходимо проходить осмотр у кардиолога, а раз в три года – диспансеризацию. Всегда рекомендую заниматься спортом, много гулять и путешествовать. Во время физических нагрузок выделяются гормоны счастья – эндорфины, а смена обстановки – один из приятных и доступных способов отвлечься и расслабиться.