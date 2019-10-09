Ожирение у матери вызывает болезни сердца у ребенка

Материнское ожирение связано с детскими сердечно-сосудистыми заболеваниями, как доказали в Финляндии.

Исследователи из Финляндии пришли к выводу о том, что маленькие дети матерей с ожирением предрасположены к повышенному артериальному давлению и утолщению стенок артерий на ранней стадии. Однако те дети, чьи мамы прошли через гестационный диабет во время беременности, сталкивались с меньшим количеством негативных последствий для здоровья.

Сердечно-сосудистые заболевания — это главная причина смертности среди взрослых людей в западном мире. Учёные утверждают, что признаки болезней сердца и сосудов можно рассмотреть у человека еще на стадии внутриутробного развития. В частности, установлено, что повышенная масса тела ребенка коррелирует с толщиной стенок артерий и негативными последствиями для сердца.

Исследователи подчеркивают, что очень важно противостоять ожирению в раннем детском возрасте даже в том случае, если никаких маркеров сердечно-сосудистых заболеваний пока не присутствует. Тем более что если ожирение развивается в подростковые годы, то противостоять ему бывает гораздо сложнее.