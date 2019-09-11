Гормоны толкают женщин с ожирением к ранним инфарктам и инсультам

Ученые разобрались с тем, почему молодые женщины с ожирением раньше сталкиваются с болезнями сердца.

Давно и хорошо известно, что ожирение у женщин и мужчин чаще приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, но у представительниц прекрасного пола они появляются раньше. И теперь немецкие ученые получили ответ на вопрос о том, почему это происходит. Оказывается, при ожирении половой гормон прогестерон, который помогает женщинам забеременеть, играет роль главного фактора риска болезней сердца.

Считается, что до наступления менопаузы женщины обладают дополнительной защитой от сердечно-сосудистых болезней, но ожирение сводит на нет этот эффект.

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Учёные задокументировали аномальный уровень рецепторов гормона альдостерона, который повреждает сосудистую сеть в клетках эндотелия, выстилающих кровеносные сосуды. А прогестерон, в свою очередь, как раз и активирует повышенный уровень выраженности этого рецептора. У женщин имеется от природы высокий уровень гормона альдостерона, а при ожирении его производится ещё больше, что очень опасно для кровеносных сосудов.

Отметим, результаты исследования были подтверждены и на животных моделях, и – впервые в истории науки – на кровеносных сосудах человека.

Ранее стало известно, что похудение после менопаузытакже дополнительно защищает от рака груди.