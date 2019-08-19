При старческом слабоумии мозг теряет "нейроны бодрствования"

Болезнь Альцгеймера уничтожает нейроны, которые поддерживают нас в бодрствующем состоянии.

Многочисленные исследователи и люди, которые ухаживают за жертвами старческого слабоумия, неоднократно говорили об избыточной дневной сонливости у подобного рода пациентов. Предыдущие исследования предполагали, что эта сонливость является просто компенсацией нехватки сна по ночам, так как пациенты с болезнью Альцгеймера плохо спят из-за нарушений в зонах мозга, обеспечивающих сон. Другие же высказывали предположения, что проблемы со сном сами по себе являются одной из причин прогрессирования болезни.

И вот теперь ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско получили убедительные биологические объяснения данного феномена. Оказывается, при болезни Альцгеймера происходит прямая атака на зоны мозга, которые обеспечивают нас бодрствующим состоянием в течение дня. Именно гибель этих нейронов и вызывает такую сонливость. К слову, характерная гибель подобных нейронов наблюдается ещё и при нарколепсии.

Новое исследование показывает, что эти зоны мозга являются одной из основных мишеней нейродегенеративных процессов, наблюдаемых при старческом слабоумии. Следовательно, избыточная дневная сонливость, и особенно та, что наблюдается в отсутствии серьезных проблем с ночным сном, может служить ранним предупреждающим сигналом коварной, неизлечимой болезни.