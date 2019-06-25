Гипертония и диабет не повышают риск развития старческого слабоумия

Болезнь Альцгеймера не связана с диабетом второго типа или повышенным артериальным давлением.

Интернет постоянно сообщает нам, что для снижения риска старческого слабоумия нужно строго следить за артериальным давлением и уровнем сахара в крови. Необходимо похудеть, больше заниматься спортом и изо всех сил защищаться от диабета второго типа. Все эти рекомендации стоит соблюдать по той причине, что они полезны для здоровья, однако последнее по времени исследование показало, что самое строгое следование всем этим советам не снижает риск развития болезни Альцгеймера.

От старческого слабоумия на нашей планете страдает 50 миллионов человек, и эта цифра, по оценкам ученых, вырастет в три раза в следующие 30 лет. Самой распространенной формой деменции является болезнь Альцгеймера, у жертв которой в мозге отмечаются скопления бета-амилоидных и тау-белков. Пока неизвестно, являются ли эти белки причиной или следствием болезни, но установлено, что они мешают клеткам мозга нормально работать.

Именно поэтому предположения о том, что диабет и сердечно-сосудистые болезни влияют на развитие старческого слабоумия, так популярны. Известно, что оба этих расстройства увеличивают риск атеросклероза и влияют на доставку кислорода к мозгу. Однако исследование ученых из Швеции показало, что между гипертонией, диабетом второго типа и болезнью Альцгеймера нет никакой связи.