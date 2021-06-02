Какие страны открыты сегодня для россиян: эксперт назвал цены, условия въезда, риски

Куда можно улететь сейчас из России за границу, Sobesednik.ru рассказал президент ассоциации туристического бизнеса «Федерация туризма» Андрей Федоров.

Оперштаб по коронавирусу постоянно сообщает об открытии новых направлений, куда могут улететь россияне летом 2021 года. Звучит хорошо, но по факту лететь особо некуда: либо открытые Россией страны не готовы принимать россиян, либо есть другие нюансы.

Какие страны сегодня открыты для россиян, сколько стоит отдых и каковы уловия пересечения границы, Sobesednik.ru cпросил у Андрея Федорова, президента ассоциации туристического бизнеса «Федерация туризма».

«После новости из Оперштаба цены за день выросли на 30%!»

– По факту мы имеем открытые Мексику, Кубу, Арабские Эмираты, Мальдивы и Сейшелы. Мексика принимает российских туристов без ПЦР-тестов, по остальным направлениям они требуются, – говорит Федоров.

Эксперт предупреждает: нужно быть готовым к тому, что в свете отсутствия альтернатив цены на эти сами по себе недешевые направления сейчас очень высокие и могут шокировать. После последнего решения Оперштаба по открытию новых стран, которое ничего не изменило на рынке, цены на эти лакшери-направления, по словам Федорова, за один день выросли еще на 30%!

«Египет уже открыт для россиян»

– Египет на самом деле открыт, но на курорты – в Хургаду или Шарм-эль-Шейх, придется лететь через Каир, а ехать от него 6-8 часов, – поясняет Федоров. – Египет принимает россиян с ПЦР-тестами на английском языке (сделанными за 72 часа до прибытия в страну. – Прим. Sobesednik.ru), нужно еще будет заплатить за туристическую визу.

Кипр и Тунис готовы принимать вакцинированных туристов без предъявления результатов тестов, сделанных еще дома. Но по прилету на Кипр все равно придется сдать ПЦР-тест, он стоит порядка 30 евро. И немного отличается в аэропортах Пафоса и Ларнаки.

– По этим направлениям летают грузопассажирские рейсы, их нельзя считать открытыми, поездка может сорваться, – предупреждает турагент.

Греция открыта для россиян, но, по словам Федорова, туда всего два рейса в неделю – и те в Афины, где нет моря, то есть это экскурсионка и шоппинг, а не отдых на морском побережье. От Афин до курортов на островах добираться далеко, муторно, и это тоже не маленькие расходы.

Сколько стоит отдых в Албании в 2021 году

– Большинство из относительно новых направлений, открытых Оперштабом в конце мая и начале июня 2021 года, такие как Мальта, Португалия, Исландия, не готовы принимать россиян.

Андрей Федоров

– Относительно нормальный вариант – Албания, – уверяет Федоров. – Операторы обещали формировать туда туры, но от столицы Албании до курортов нужно добираться 3-4 часа. Минимально отдых в Албании будет стоить от 100 тысяч рублей на двоих.

Еще одно открытое направление – Марокко, – продолжает эксперт, – но опять же это экскурсионка, а не пляжный отдых: от аэропорта до моря путь неблизкий.

Откроют ли Болгарию летом 2021 года для россиян

Курорты Болгарии, Хорватии, Черногории по-прежнему закрыты для россиян. Греки надеются на полное возобновление авиасообщения с 1 июля, но Оперштаб уже в который раз в своих решениях не упоминает Грецию. Похоже, про отдых на Крите любителям Эллады придется забыть.

– Пока тлеет надежда, что летом все-таки появятся прямые чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Недавно туда отправилась с очередной проверкой российская комиссия, – говорит Федоров.

И турагенты, и туристы надеются на открытие Болгарии в июле 2021 года. Для этого есть основания: Оперштаб выдал много допусков авиакомпаниям для вылетов в курорты этой страны из разных российских городов. На греческие островные курорты таких авиадопусков еще не давали.