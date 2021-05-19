Турагенты потребовали от Мишустина открыть Турцию, Кипр и Египет в июне 2021 года

В социальных сетях и на онлайн-платформах распространяется петиция, которую тургагенты адресовали премьер-министру Михаилу Мишустину, заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой и руководителю «Ростуризма» Зарине Догузовой.

Представители турбизнеса требуют открыть популярные направления и возобновить чартерное сообщение с полуоткрытыми странами.

Sobesednik.ru разыскал автора петиции, президента Ассоциации туристического бизнеса «Федерация туризма» Андрея Федорова.

– Закрытие Турции и отсутствие альтернатив этому направлению привело к тому, что мы в принципе не можем работать в таких условиях, – объясняет Федоров.

– От нас требуют платить налоги и исполнять свои функции, но не дают нам зарабатывать, закрывая страны.

Есть страны с вполне нормальной ковидной ситуацией, которые готовы нас принимать, но государство ничего не делает, нет никакой определенности, люди не могут перенести свои отпуска, многие не отдыхали уже два года. Каждую неделю мы ждем решений от Оперштаба и каждый раз это, как День сурка, – решений нет никаких.

Федоров подчеркивает, что по Египту до сих пор нет окончательного решения, есть только обещания открыть чартерное авиасообщение с курортами, а решение Оперштаба по открытию Мексики, Мальты, Португалии, Исландии и Саудовской Аравии не выдерживает никакой критики. Ни одно из этих направлений никогда не было массовым, и далеко не во всех этих странах готовы принимать россиян.

– Госорганы издали указ, согласно которому можно переносить туры в другие страны, но куда их переносить? – недоумевает эксперт.

– Мальдивы, Куба и Мексика несопоставимы по цене с Турцией, а наши курорты переполнены и ценник там задран, – заявляет Федоров.

Есть страны, куда некоторым туроператорам летать разрешено грузопассажирскими рейсами, например, «Библиоглобус» летает на Кипр, но откройте эти направления, чтобы и другие могли туда летать, а так это похоже на недобросовестную конкуренцию.

Автор петиции ранее обратился ко всем адресатам в официальных письмах, но ответа не получил.

– Я думаю, что официальный ответ я получу к концу лета, когда это будет уже не актуально, – сетует Федоров.