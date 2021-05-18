"Кремль заставил Эрдогана": Названа дата открытия турецких курортов для россиян

В середине прошлого месяца власти преподнесли россиянам новый неожиданный и, надо сказать, весьма неприятный подарок. С 15 апреля по 1 июня Россия закрыла авиасообщение с Турцией, оставив сотни тысяч граждан без возможности отправиться на уже запланированный, а зачастую и оплаченный отдых.

Опуская подробности с недовольством граждан, особенно тех из них, кто оплатил туры и фактически лишился возможности вернуть деньги, стоит отметить некоторую неоднозначность самой ситуации. О ней, к слову, говорили многие эксперты, которые не поверили в мотивационную часть этого решения, озвученную федеральным центром. Москва, к примеру, утверждала, что турецкое направление закрывается исключительно по причине резкого роста статистики заболеваемости и ухудшения эпидемиологической ситуации в этой стране. И это, в целом, правда, ведь турецкая медицина к тому моменту столкнулась с серьезным приростом новых заболевших.

Вот только, как отмечали политологи, решение все-таки выглядит не столько прагматичным с медицинской, сколько стратегическим с совершенно иной точки зрения. Они, к примеру, резонно указывали на вакцинацию в России, удивляясь тому, почему россияне вообще должны опасаться вируса, если они поедут отдыхать уже защищенными. На этом фоне многие заподозрили, что закрытие авиасообщения с Турцией – ответ Москвы на чрезмерную геополитическую активность Эрдогана у российских границ.

Как бы там ни было, ситуация начала меняться, а потому появились предпосылки к тому, что турецкие курорты в скором времени уже откроют для россиян. Такое мнение озвучил соучредитель Нацфонда развития регионов РФ и глава коалиции «Третья сила» Игорь Скурлатов, попутно назвав дату, когда граждане России смогут наконец отправиться на столь привычный для них отдых.