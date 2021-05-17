Названы условия открытия Турции для россиян с 1 июня 2021 года

1 июня 2021 истекает срок приостановки регулярного и чартерного авиасообщения между Россией и Турцией, действующий с 15 апреля. Откроют ли Турцию для россиян с 1 июня 2021 года или власти РФ продлят существующие ограничения, Sobesednik.ru узнал у вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина.

17 мая министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой прибыл в Москву для официальных переговоров о возобновлении турпотока из России. Есть ли шанс, что уже 1 июня россияне вновь смогут полететь в Анталью напрямую?

Опрошенные Sobesednik.ru турагенты скептически оценивают возможность открытия Турции с 1 июня и предлагают бронировать туры в разрешенные страны, которых очень мало и которые дороги для среднестатистического туриста.

– Этот вопрос к Оперштабу правительства, мы четко руководствуемся рекомендациями Роспотребнадзора и Оперштаба, таков регламент, – ответил Дмитрий Горин на вопрос о вероятности возобновления прямого авиасообщения между Россией и Турцией. – Решение принимается, исходя из оценки эпидемиологической обстановки.

– Если Оперштаб увидит, что ситуация в Турции улучшилась, а для этого должно быть не более 40 человек заболевших за последние 14 дней на 100 000 населения, коэффициент передачи меньше 1 и процент передачи не выше 1, то будет приниматься решение, – пояснил эксперт.

Пока этого нет, любые разговоры об открытии Турции – это гадание на кофейной гуще.