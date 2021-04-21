Топ-5 стран, куда росиянам сейчас можно полететь вместо Турции

Далеко не во все страны, официально открытые для россиян, можно полететь отдыхать.

Разбираем с экспертами турбизнеса, где уже сейчас можно провести отпуск и куда реально рвануть в июне.

Египет (Хургада, Шарм-эль-Шейх)

Пока на египетские курорты можно полететь только через Каир. Рейсы выполняются из Москвы, Ростова-на-Дону и Минеральных вод, причем рейс из Москвы будет стыковочный – придется делать пересадку в Ростове.

Путь долгий, надо сдать ПЦР-тест до вылета. За египетскую визу россияне не платят до 30 апреля.

– Египет спрашивают очень хорошо, с каждым днем рейсов на Каир все больше и все надеются на возобновление чартеров. Египет – это реальная альтернатива Турции с ее ценами и all-inclusive, – говорит генеральный директор туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Неделя в египетском отеле 4 звезды на «все включено» обойдется от 53 000 рублей, на двоих – дешевле.

МИД РФ заявил, что в ближайшее время будет объявлено о запуске чартерных рейсов в Египет. Это означает, что вопрос уже почти решен. Запуск чартеров, вероятно, позволит немного снизить цены.

ОАЭ

В Эмираты можно купить пакет и полететь самостоятельно, но количество рейсов в эту страну ограничено Оперштабом, отсюда немаленькие цены.

Если заменять несостоявшийся тур в Турцию, то придется выбирать недорогой отель на завтраках.

– Чем ближе к лету, тем ниже цены в ОАЭ, – говорит Мкртчян.

В это время в ОАЭ очень жарко, не каждый может вынести такие погодные условия. Для поездки в Эмираты пакетом нужно готовить от 80 000 рублей на человека и не забывать про обязательный ПЦР-тест.

Куба

– Сейчас на Кубу, кроме рейсов на Кайо-Коко, разрешили рейсы в Варадеро, в неделю на Кубу выполняется 10 рейсов, – отмечает Мкртчян. – Это не так дорого, как Мальдивы, цены на которые заоблачные (от 250 000 рублей на двоих – Прим. Sobesednik.ru).

Неделя на курорте Варадеро в «четверке» или «пятерке» на двоих обойдется в 160 000 рублей – по 80 000 «с носа». Это в два раза дороже, чем за тур в средний турецкий отель 5 звезд.

Кипр

Некоторые туроператоры продают пакетные туры на Кипр. В апреле можно улететь за 45 000 рублей в отель категории две или три звезды на завтраках (цена на человека при двухместном размещении). Цены сопоставимы с теми, что были до пандемии, но есть одна большая закавыка.

– Авиакомпания «Россия» («дочка» Аэрофлота, партнер компании «Библиоглобус») поставила рейсы на Кипр, но если авиасообщение наше правительство не разрешит, то рейсы отменят, – объясняет генеральный директор сети «Вита Трэвел» Алексей Ципордей. – «Аэрофлот» за время пандемии не раз ставил рейсы, а потом их отменял.

– Было мнение, что «Аэрофлот» близок к информации из правительства об открытии конкретной страны, но по факту оказалось, что просто продавали авиабилеты и туры, потом всё отменялось, и деньги депонировались у авиакомпании или туроператора.

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Если коротко: покупая такой «полулегальный» тур, вы сильно рискуете не улететь, если правительство вдруг прикроет эту лазейку. Есть еще один сильный минус: ПЦР-тест для Кипра сдавать нужно дважды – до полета и по прибытии в страну.

Греция

Туроператоры активно продают туры в Грецию на июнь 2021 года. Греки анонсировали открытие страны для российских туристов с 15 мая.

Но для этого нужно, чтобы и наши возобновили с Грецией авиасообщение, а этого пока нет. Какие шансы?

– У России с Грецией хорошие отношения. Только в этом году Мишустин там побывал дважды, – оптимистично заявляет Алексан Мкртчян.

Что будет с ценами на путёвки и билеты после открытия границ для россиян в 2021 году?

– После того, как авиасообщение со странами будет возобновлено, на многие направления цены вырастут, – говорит Мкртчян. – Сейчас продают дешевле, потому что еще ничего нет и неизвестно, будет ли.

Если вы хотите купить тур на лето по хорошей цене, это можно сделать сейчас. Многие турагентства принимают в качестве предоплаты за тур символические 5000 рублей, вы можете зафиксировать себе стоимость путевки, например, в Испанию или Болгарию.

Если направление не откроется, эти деньги можно будет направить для покупки тура в другую страну.