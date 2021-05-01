"Обнуление наше все": туристы радуются отмене ПЦР-тестов для вернувшихся из Абхазии

Главный санитарный врач России Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24» заявила, что россияне, возвращающиеся на родину из Абхазии и Южной Осетии, освобождаются от сдачи теста на коронавирус.

По словам Поповой, на данный момент в России не зафиксирован рост количества случаев заболеваемости Covid-19 и упрощение правил въезда не повлияет на эпидемиологическую обстановку в стране.

Абхазия – довольно популярное направление отдыха у российских туристов. Многие совмещают отдых в Краснодарском крае с поездкой в этот приграничный регион. В конце апреля в соцсетях россияне жаловались, что даже при посещении Абхазии ПЦР-тест придется делать несколько раз, и на сопутствующие этому сложности. Многие позитивно отреагировали на решение Поповой.

«Ребята! Тесты отменили!!! Точно! Сегодня по телеку уже раз 10 сказали! И Попова подтвердила, что для Абхазии и Южной Осетии требования остаются прежними (в смысле, как в прошлом году). И ещё удивлялась – почему этот вопрос вызвал такое непонимание», – пишет Анна Малютина.

«Пресс-служба Минтуризма Абхазии ранее сообщила, что на совещании в Сочи глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские туристы не будут сдавать ПЦР-тесты при выезде из Абхазии. Ура», – разделяет порыв радости Татьяна Бубёнова.

Темы отмены двойных тестов обсуждают и турагенты.

«Обнуление наше все. Какой все-таки ковид многогранный», – пишет в ФБ-группе «Трэвел Прездиум» Юлия Раджабова.

«Пока всё это решали, сколько нервов у людей ушло, продолжительность жизни сократили», – справедливо отмечает Евгений Мурашкевич.

«И успели кучу штрафов выписать, которые задним числом не отменят, – добавляет ложку дегтя Елена Баки.

«По-другому и не назвать – переобулись! УФАСУ бы заняться теми, кто массово запустил тему с тестом после Абхазии в СМИ и тем же Роспотребнадзором. Кто-то был заинтересован в этой ложной информации. Инициаторы кешбека, лоббирующие продажу РФ-шных объектов или кто-то ещё?» – возмущается Алла Журавлева.