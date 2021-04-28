Названы цены на отдых в майские праздники в Крыму, Краснодарском крае, на Байкале

Сколько стоит отдых в период длинных майских праздников в 2021 году в России, узнал Sobesednik.ru.

Россиянам, которые с опаской относятся к отечественным курортам, в 2021 году поневоле, из-за закрытия до 1 июня границ с излюбленной Турцией, приходится интересоваться стоимостью поездки и проживания на популярных внутренних туристических направлениях: в Крыму, Краснодарском крае, Калининграде, на Байкале. Правда ли отдых на юге России после закрытия Турции подорожал на 120%, что на самом деле происходит с ценами на отечественные курорты и во сколько обойдется майский отдых, если покупать пакетный тур из Москвы сейчас, выяснил Sobesednik.ru.

– Нужно понимать, что большинство оставшихся туров продаются на регулярной перевозке (перевозка регулярными авиарейсами. – Прим. Sobesednik.ru), то есть цена меняется каждый час в большую сторону именно из-за стоимости перелета, – объясняет директор турагентства «Вита Трэвел» Алексей Ципордей.

Чем ближе к дате вылета и к 1 мая, когда страна дружно уходит на объявленные Путиным 10-дневные майские каникулы, тем цены выше.

– С 1 мая на неделю в Крым в отелях категории «3 звезды» цены начинаются от 43-45 тысяч рублей на двоих. Коктебель, Судак, Николаевка, Евпатория идут от 59 тысяч рублей с полным пансионом. Краснодарский край, например, Сочи и Геленджик стоят от 44 тысяч рублей на двоих на завтраках. Но если передвинуть вылет на 3 мая, то пока можно сэкономить процентов 10-15% от первомайских цен, – поясняет Ципордей.

Если хочется хорошего сервиса, почти как в Турции, то лучше выбирать как минимум 4-звездочный отель, а это уже совсем другие цены.

– По Крыму и Краснодарскому краю разброс цен на «четверки» примерно одинаковый, адекватные отели можно найти от от 60 до 90 тысяч рублей, – говорит Ципордей.

Из экскурсионных направлений в мае востребованы Калининград (от 62 тысяч на двоих) и Байкал (от 72 тысяч рублей на двоих на завтраках в отеле категории «4 звезды»).