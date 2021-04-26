"Пока Турция не извинится за Украину, ее не откроют": Голикова поставила крест на Анталье

Вице-премьер Татьяна Голикова попросила туроператоров до постановления властей не продавать путевки в Турцию и Танзанию на период после 1 июня.

Она уточнила, что это связано со сложной эпидемиологической обстановкой в республиках.

– У них внутренние решения приняты об ограничении передвижения, комендантском часе, – рассказала Голикова.

Напомним, что ограничения авиасообщения с Турцией и Танзанией были приняты 15 апреля и в срок до 1 июня. А прибывающие из этих стран россияне обязаны дважды сдать тест на Covid-19. После 1 мая это коснется всех возвращающихся из-за границы.

Логично, что туроператоры восприняли запрет на посещение Турции до 1 июня ровно так, что с этой даты путевки продавать вновь можно. Да и не секрет, что многие россияне порадовались, что запрет не затронул летние месяцы. Потому что Турция – наиболее оптимальный вариант отдыха по сравнению с Россией по соотношению цена – качество, а на открытый недавно Египет мысли у большинства еще как-то не перенастроились.

Вот чтобы охладить этот пыл и прозвучала информация от Голиковой.

Потому что для многих очевидно, что это решение – политическое, а не эпидемиологическое, и Турцию могут не открыть еще очень долго.

Вот как восприняли эту новость в соцсетях.

«Что-то каждый раз так оказывается, что границы с Турцией закрываются ровно тогда, когда Эрдоган совершает что-то неприятное для власти. А ковид просто удобный повод для этого», – считает первый откомментировавший.

«Понял, пока Турция не извинится за сотрудничество с Украиной, границы не откроют», – прозвучала ирония от читателя.

«Запретите себе Сейшелы и Мальдивы!» – обратился человек к власть имущим.

«Похоже, нам теперь долго в Египет летать придется», – понял суть заявления москвич.

«Да, ребята, теперь ждем, когда и в Чехии пандемия разгуляется и с этой страной тоже границы закроют», – подвел черту дискуссии любитель чешского пива.