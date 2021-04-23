Названы цены на аренду жилья в Сочи летом 2021 года

Закрытие Турции вызвало ажиотажный спрос на Краснодарский край и Крым. Цены выросли не только на путевки, но и на аренду курортного жилья.

– В этом году интерес к арендной недвижимости в Сочи переживает очередной всплеск, – рассказывает в интервью Sobesednik.ru генеральный директор офиса «В Сочи» компании «Миэль» Ислам Казаков.

Ажиотаж наблюдался еще до новостей о закрытии границ с Турцией. Цены на аренду дома или квартиры в Сочи традиционно зависят от сезона.

В июне загрузка в Краснодарском крае обычно 50-70%, а в июле – сентябре –100%. Часть собственников уже сейчас заявляют о двойном тарифе на период с июня по сентябрь.

Так, например, 2-комнатная квартира в центре Сочи площадью 56 кв. м с хорошим ремонтом предлагается за 60 тысяч рублей в месяц при условии найма на 3 летних месяца, с октября цена будет в два раза ниже. Подобные предложения можно найти в нескольких минутах ходьбы от пляжа.

– Многие арендодатели с июня планируют сдавать квартиру посуточно, – отмечает Казаков. – В центре Адлера 2-комнатную квартиру площадью 45 кв. м в малоэтажном доме со всей необходимой мебелью можно снять за 45 тысяч рублей, но эта цена действительна только до июня, дальше квартира будет сдаваться посуточно.

Посуточная аренда студии площадью 25 кв. м в центре города (один из самых скромных и востребованных вариантов у курортников) обойдется в 2500 рублей на человека. Долгосрочная аренда этой же студии с июня по октябрь стоит 40 тысяч рублей в месяц. Очевидно, что цены в Сочи в туристический сезон приблизились к московским.