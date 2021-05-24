Эксперт: Цены на путевки в Турцию и Россию упадут на 30% в случае открытия границ

Власти Турции предложили российским коллегам открыть границы и возобновить авиасообщение на выгодных условиях. Ответ за РФ.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, как следует из сообщения РИА Новости, предложил России модель создания условий безопасного туризма, успешно показавшую себя при сотрудничестве с Германией: возобновление полетов в первую очередь на курорты, где заболеваемость ниже на 50%, чем в других регионах страны.

Есть ли шансы, что российские власти отреагируют на это официальное предложение положительно и откроют Турцию, прежде всего Анталью, для россиян, и как возможное возобновление аивасообщения с 1 июня повлияет на цены на путевки в Турцию и на популярные российские курорты?

– Турецкая сторона поступила очень умно: они не трогают политику и говорят, что готовы обеспечить антиковидные меры, – высказывает свое мнение генеральный директор туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

– В курортных регионах 90% туристов не покидают территорию отеля, меры безопасности в турецких отелях беспрецедентные и заразиться там практически нереально.

Сейчас ответный шаг должна сделать российская сторона.

Алексан Мкртчян//фото: стоп-кадр YouTube

Мкртчян замечает, что ответом может быть как отговорка, так и согласие открыть границы с Турцией с 1 июня: «Сейчас резко выросли цены на российских курортах, об этом заявляли Володин, Матвиенко и другие чиновники».

Если Турцию откроют, цены на отдых на Черноморском побережье, по словам эксперта, сразу упадут на 30%, путевки в Турцию тоже подешевеют.

– Но жесткого демпинга не будет, – уточняет специалист. – Не забывайте, что в Турцию летают туристы из Украины, Белоруссии и Казахстана. Только из одного Киева совершается 10 рейсов в день.

Предпосылки для снижения цен на Турцию в случае ее открытия весомые: это переизбыток перевозок, когда появятся чартерные рейсы авиакомпаний, и открытие отелей, которые турецкие отельеры закрыли до 28 мая до прояснения ситуации, то есть существенное увеличение предложения.