ФАС проверит обоснованность роста цен на российских курортах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку на курортах России из-за жалоб о росте цен и отмены бронирования номеров.

О том, что антимонопольная служба направила запросы в отели российских курортов, сообщил на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев, передает ТАСС.

По мнению замглавы ФАС, «туристический рынок — это конкурентный рынок, на нем нет лиц, которые занимают доминирующее положение и могут злоупотреблять им». Однако он считает, что могут существовать «картели участников», которые координируют свои действия.

«Мы сейчас занимаемся выявлением такого координированного поведения», — заявил Нижегородцев.

Он также отметил, что рост цен у компаний, которые занимаются размещением туристов, связан с поднявшимся спросом на отдых на российских курортах, который произошел из-за отмены авиасообщения с Турцией.

В таких условиях отдельные участники рынка могут отменять бронированные места ради перепродажи по более высоким ценам. В основном, по словам Нижегородцева, жалобы поступают на гостиницы четырех и пяти звезд.

Замглавы ФАС заверил, что ситуация пока стабильна и соглашения, по которым туристы заранее бронировали номера, действуют.

Предполагается, что анализ, проводимый ФАС, позволит сравнить динамику роста цен на гостиничные услуги на курортах России в 2018-2021 годы и определить, насколько он связан с сезонностью, пандемией и закрытием границ. Также он покажет, чем динамика роста цен отличается от обычных перепадов на рынке до коронавирусных ограничений.