Россия увеличит число авиарейсов с Беларусью и еще 8 странами

Оперштаб по недопущению завоза коронавирусной инфекции сообщает, что Россия с 10 июня увеличит число авиаперелетов по направлениям в Беларусь, Азербайджан, Грецию, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Сербию и Египет.

С Беларусью возобновят железнодорожное сообщение по маршрутам Москва-Полоцк и Москва-Гомель. Увеличенное число вагонов будет ходить между столицами РФ и Беларуси, передает «Интерфакс».

Все рейсы увеличивают свои предложения на взаимной основе между странами. Также возобновятся международные перелеты в аэропортах Владикавказа, Томска и Нижнекамска.

Сейчас Россия уже восстановила авиасообщение с 34 странами.