На 100 евро подорожали туры из Белоруссии в Турцию после авиабойкота

После инцидента с самолетом Ryanair и закрытия воздушных границ с Украиной Белоруссия потеряла свою актуальность как хаб для путешествующих россиян. Многие летали через Минск в Турцию и Египет. Сейчас рейсы остались в расписании полетов, но цены на авиабилеты выросли.

– Пока Украина не закрыла свое воздушное пространство, летать через Минск было выгодно, – объясняет генеральный директор туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян. – Полет из Минска в Стамбул занимал всего 3 часа 20 минут. Сейчас маршрут изменился, самолетам надо лететь через Брянскую, Воронежскую, Ростовскую области. Полет стал дольше на 1 час 20 минут, и цены на авиабилеты выросли на 100 евро. То же самое с Антальей, куда лететь еще дольше. Если семья состоит из четырех человек – родители и двое детей, тур дороже уже на 40 тысяч рублей.

Путевка на двоих на 7 ночей из Минска в отеле 3* c all inclusive обойдется минимум в 87 тысяч рублей (средняя цена на отели этой ценовой категории – 3000 белорусских рублей). В 70 тысяч рублей можно уложиться, если бронировать самому билеты и отель.

К этому нужно прибавить расходы на то, чтобы добраться из России в Минск. Из российской в белорусскую столицу ходит «Ласточка» (1600 рублей), но билеты на нее раскупают быстро. Реальнее поймать билет за 4600 рублей в один конец, плюс еще придется потратиться на такси от железнодорожного вокзала до аэропорта – не меньше 2000 рублей. Стоимость путевки на двоих с транспортными расходами (ПЦР-тесты не в счет) возрастает до 100 тысяч рублей. Если немного добавить к этой сумме, можно рассматривать прямой вылет из Москвы на курорты ОАЭ.