"Белавиа" не доставит пассажиров в Калининград. Отменены рейсы ещё в 11 городов

Белорусская авиакомпания «Белавиа» лишена возможности летать в восемь стран Европы — из-за этого вынужденно были отменены рейсы в 12 различных городов, включая российский Калининград, расположенный в глубине материка.

На сайте компании говорится об отмене рейсов в Польшу (Варшава), Италию (Рим, Милан), Голландию (Амстердам), Германию (Берлин, Франкфурт, Мюнхен, Ганновер), Австралию (Вена), Бельгию (Брюссель), Испанию (Барселона) с 27 мая по 30 октября.

«Мы сожалеем, что нашим пассажирам пришлось столкнуться с данной ситуацией, сложившейся по независящим от авиакомпании причинам, и обещаем приложить все усилия для ее решения», — говорится в релизе авиакомпании. Там также предложено вернуть средства или перебронировать билеты на другие даты.

Причины отмены рейсов там не указываются, но, вероятно, это обусловлено решением Евросоюза запретить госкомпании «Белавиа» летать пользоваться их воздушным пространством. Более того, множество других компаний отказались от пролетов в воздушном пространстве Беларуси.

Такое поведение вызвано угоном пассажирского самолета, осуществленным спецслужбами режима бывшего президента Беларуси Александра Лукашенко, продолжающего удерживать власть. Чтобы арестовать оппозиционного блогера, он посадил самолет с использованием военного истребителя, что вызвало бурную реакцию со стороны мирового сообщества.