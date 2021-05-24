Авиакомпаниям в Британии запретят летать над Беларусью

Управление гражданской авиации Великобритании потребует от авиакомпаний избегать полетов в воздушном пространстве Беларуси, пишет «Интерфакс».

Такое поручение было выдано управлению от министра транспорта Великобритании Гранта Шеппса.

«Я поручил Управлению гражданской авиации Великобритании направить требование к авиакомпаниям избегать воздушное пространство Белоруссии, чтобы обеспечить безопасность пассажиров», – написал Шеппс в личном микроблоге.

Вместе с тем в Великобритании приостанавливается разрешение на полеты авиакомпании Belavia после инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси. 23 мая летевшее из Афин в Вильнюс судно Ryanair экстренно село в Минске.

На борту находился создатель оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, против которого ведется уголовное преследование со стороны Лукашенко. В результате Протасевич был задержан белорусскими силовиками.