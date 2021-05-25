Тихое небо над Минском: лайнеры большинства авиакомпаний обходят территорию Беларуси

По данным сайта Flightradar24 на 15:59 мск, над территорией Беларуси пролетают самолеты только российских и китайских авиакомпаний.

Напомним, из-за ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, некоторые страны начали приостанавливать авиасообщение с Белоруссией либо рекомендовать авиакомпаниям не входить в воздушное пространство республики. Авиасообщение с Беларусью, как пишет ТАСС, уже ограничили Украина, Великобритания, Литва, Латвия (перевозчик AirBaltic), Сингапур (Singapore Airlines), Германия (Lufthansa), Нидерланды (KLM), Франция (Air France), Финляндия (Finnair), Австрия (Austrian Airlines), Польша (LOT), Испания (Iberia), Япония (All Nippon Airways), Эстония, Швеция.

Саммит Евросоюза также постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

ЕС также потребовал освободить оппозиционера Романа Протасевича, постановил ввести новые санкции против Белоруссии и обратился к Международной организации гражданской авиации с просьбой провести расследование инцидента с принудительной посадкой лайнера в Минске.