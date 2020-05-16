Россия может возобновить международные авиаперевозоки уже в середине лета

В Минтрансе рассчитывают на восстановление внутренних авиаперевозок с июня текущего года, а международных – с июля.

Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих, передает «Интерфакс».

«С точки зрения настроения людей, которое мы сейчас наблюдаем, мы видим, что люди в долгой самоизоляции и очень устали. В этой ситуации многие из них очень хотят двигаться, и мы должны предоставить им наши безопасные перевозки. Для начала – в июне по внутренним линиям, в точках, расположенных на территории страны», – сказал министр.

По словам Дитриха, если будет получено соответствующее разрешение, в этом летнем сезоне также будет рассматриваться возможность открытия международных линий. Чиновник пояснил, что такие решения могут быть приняты не ранее, чем в июле, и в первую очередь будут зависеть от обстановки в других странах.

Между тем сообщается, что в Греции в рамках ослабления мер по сдерживанию эпидемии COVID-19 и в условиях небывало жаркой погоды открылись более 500 пляжей. Накакнуне, 15 мая, об окончании эпидемии коронавируса объявила Словения. Италия намерена открыть границы 3 июня.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в российском правительстве допустили возможность открытия российских курортов этим летом.